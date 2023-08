De N65 vanuit Vught richting Oisterwijk is maandagochtend tot 08.00 uur dicht voor Udenhout/Oisterwijk omdat er een ongeluk is gebeurd. Dat meldt Rijkswaterstaat op X, voorheen Twitter.

Volgens Omroep Brabant is in de nacht van zondag op maandag een fietsster overleden op de N65. Ze zou zijn geraakt door een vrachtwagen toen ze op de autoweg reed. De politie was nog niet bereikbaar voor informatie over het ongeval.