Ondernemers schakelen hulp in over coronaschulden Belastingdienst

Veel ondernemers schakelen hulplijnen in over het terugbetalen van hun coronaschulden aan de Belastingdienst. Zo kwamen er de afgelopen tijd bij Geldfit, een organisatie die hulp biedt bij geldzorgen, honderden telefoontjes per week binnen. Ook het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) kreeg vragen van tientallen ondernemers en zag dat modelbrieven voor uitstel bij de Belastingdienst al honderden keren zijn gedownload in de afgelopen week.

Dinsdag verloopt de deadline voor het terugbetalen van vrijgestelde belastingen tijdens de coronacrisis. Volgens Frederieke Kokol, teamleider van het belteam van Geldfit, geven veel ondernemers aan dat ze niet weten wat ze moeten doen. “Ons eerste advies is, neem contact op met de Belastingdienst”, zegt ze. “Maar dat is niet altijd genoeg. We zien vaak dat er meer speelt.”

Bij het IMK, dat starters en de levensvatbaarheid van bedrijfsplannen beoordeeld, is het sinds vorige week woensdag hectisch. “Normaal gesproken krijgen we een paar telefoontjes per dag, nu tientallen”, zegt directeur Michiel Hordijk. “Ondernemers zijn bang en driftig op zoek naar de laatste strohalm. We krijgen veel vragen over of het nog zin heeft onze modelbrieven in te dienen, waarmee ondernemers uitstel kunnen vragen. Ook vragen mensen of ze nog gebruik kunnen maken van regelingen”, vertelt Hordijk.

Volgens recente cijfers van het ministerie van Financiën waren begin juni zo’n 45.000 ondernemers nog helemaal niet begonnen met terugbetaling van hun belastingschuld, of hadden ze zich überhaupt nog niet gemeld.

Waarom mensen zo laat pas actie ondernemen, blijft gissen, zegt Hordijk. Sommige ondernemers dachten ook dat de schuld wellicht kwijtgescholden zou worden, zegt hij. “Hoop doet leven omdat ze geen andere oplossing hebben. Als je een schuld van 70.000 euro hebt waarvan je zeker weet dat je die niet kunt betalen, dan zit er ook een zweem wanhoop omheen.” Kokol van Geldfit denkt dat veel ondernemers ook graag hun problemen zelf willen oplossen. “Ze zijn gewend alles zelf te regelen, willen nog harder werken om de eindjes aan elkaar te knopen en vragen minder snel om hulp.”

Met name winkeliers en horecabedrijven hebben last van coronaschulden, maar Hordijk hoort ook over schulden in de dienstverlening, installatie-, bouw-, marketing- en consultancybedrijven. Kokol hoopt dat de deadline van de Belastingdienst niet leidt tot onnodige faillissementen. “Dat zou zonde zijn en daar heeft niemand uiteindelijk iets aan.”