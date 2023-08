Presidium Tweede Kamer: Arib wil onderzoek naar gedrag stoppen

Voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib wil dat het onderzoek naar haar vermeend grensoverschrijdend gedrag stopt en dat de informatie die tot dusver over haar is verzameld wordt vernietigd. Haar advocaten zijn daarvoor een procedure begonnen, schrijft huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief namens het presidium.

Volgens Bergkamp betreurt het presidium “dat de oud-voorzitter, hoezeer het haar vrij staat zulks te doen, voor deze weg heeft gekozen in plaats van medewerking te verlenen aan het onderzoek”. De juridische stappen door Arib veroorzaken vertraging, juist nu het onderzoek “in een vergevorderd stadium” is beland en “richting afronding zou kunnen gaan”.

Naar het handelen van Arib wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van anonieme klachten over een onveilig werkklimaat voor ambtenaren onder haar voorzitterschap. Kort nadat dit was uitgelekt besloot de oud-voorzitter haar Kamerlidmaatschap namens de PvdA neer te leggen. Zij wil nu ook schadevergoeding, aldus Bergkamp