Wespentelling wegens slecht weer met een week verlengd

De landelijke wespentelling is vanwege het slechte weer met een week verlengd. De telling liep eigenlijk alleen afgelopen weekend, maar iedereen kan nog tot en met 3 september wespen tellen. Door het slechte weer waren mensen niet zo geneigd om wespen te gaan tellen, maar lieten de wespen zelf zich dit weekend ook niet echt zien, zegt een woordvoerder van de Wespenstichting.

In Nederland leven zo’n vijfhonderd wespensoorten. Daarvan zijn er ongeveer tien die nesten maken. Van die tien zogenoemde sociale wespensoorten zijn het alleen de twee soorten limonadewespen die een voorkeur voor zoetigheid hebben en die dus overlast veroorzaken. Van de andere soorten hebben mensen geen last, terwijl de dieren wel een nuttige rol in de natuur vervullen. Verdelgen van de nesten van deze wespen, wat heel vaak gebeurt, is daarom totaal onnodig, vindt de Wespenstichting.

Voor de telling is een kaartje gemaakt met daarop de tien meest voorkomende wespensoorten. Dat kaartje en een telformulier zijn te vinden op de website van de Wespenstichting. Vorig jaar eindigde de limonadewesp op de eerste plaats, met 794 getelde dieren.