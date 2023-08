Geert Wilders in rechtbank: beveiliging went nooit

PVV-leider Geert Wilders heeft in de strafzaak tegen de 37-jarige Pakistaanse cricketspeler Khalid Latif, die in 2018 zou hebben opgeroepen de politicus te vermoorden, gebruikgemaakt van zijn spreekrecht. Hij vertelde de rechters over de impact van de doodsbedreigingen en de beveiliging die hij krijgt.

“Het gaat om basale dingen die ik niet meer kan doen. Een luchtje scheppen, een blokje om in de buurt, ergens alleen naartoe gaan. Dat alles went nooit. Je leert ermee omgaan, maar het went nooit”, zei Wilders in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Latif is bij zijn eigen strafzaak niet aanwezig, een advocaat evenmin.

“Ik hoef geen medelijden, maar ik wil wel dat u begrijpt wat dit voor mij en mijn gezin betekent. Door al die fatwa’s ga ik al negentien jaar zwaar beveiligd door het leven. Het begon in 2004 met de toenmalige Hofstadgroep. Ik ben sindsdien nooit meer thuis geweest. Ik heb gewoond in een gevangenis, een kazerne, een politiekantoor. En tot op de dag van vandaag wonen mijn vrouw en ik in een safehouse.”

“Helaas bestaat een groot deel van mijn leven uit doodsbedreigingen die ik dagelijks krijg, waardoor ik moet leven in onvrijheid”, aldus de politicus. “Ik krijg iedere dag opnieuw bedreigingen, ongeveer duizend per jaar. Gisteravond nog kwam er een video binnen van een man met een mitrailleur.” Wilders noemde de video’s “gewelddadig en walgelijk materiaal.”

Latif is aangeklaagd voor een poging tot uitlokking van moord, opruiing en bedreiging. Het is de eerste keer dat het OM iemand in het buitenland vervolgt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. De verdachte is in eigen land een bekend persoon. Daardoor heeft de Nederlandse politie hem op de beelden herkend.

Latif plaatste de video als reactie op een door Wilders bedachte cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. In die tijd werd daartegen volop gedemonstreerd in Pakistan.

Wilders hoopt op een veroordeling. “Ik hoop vurig dat de rechtbank een signaal afgeeft dat ik niet vogelvrij ben. Het vrije woord zal de mond niet gesnoerd worden door terreur.” Hoewel Latif niet aanwezig is, had Wilders ook een boodschap aan de verdachte: “Zolang ik leef en adem, krijgt u mij niet stil. Uw oproep is abject en zal mij niet doen zwijgen. Ik zal de waarheid blijven spreken, ook als het gaat om uw ideologie. De vrijheid pakt u niet van me af. Ik zal altijd doorgaan, altijd.”