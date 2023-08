Hoekstra op ‘sollicitatiegesprek’ bij Europese Commissie

Demissionair buitenlandminister Wopke Hoekstra probeert dinsdagmiddag voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie ervan te overtuigen dat hij de juiste opvolger is voor haar vertrokken klimaatman Frans Timmermans. En dat het Europese klimaatbeleid bij hem heus in goede handen is, ook al slijpen Europarlementariërs de messen.

Von der Leyen toetst vanaf 15.00 uur of de CDA-vicepremier geschikt is als Eurocommissaris voor klimaat. Een deel van Timmermans’ taken wordt sowieso overgenomen door de Slowaakse Eurocommissaris Maros Sefcovic. Wat Hoekstra precies te doen zou krijgen “hangt af van zijn profiel en kwalificaties”, zegt de commissie.

Sefcovic wordt de tweede man van de commissie en gaat in plaats van Timmermans de Green Deal, het plan om de EU voor 2050 klimaatneutraal te maken, coördineren. Veel klimaatmaatregelen zijn ook al aangenomen of zelfs al ingevoerd, maar er wacht bijvoorbeeld dit najaar nog een belangrijke klimaattop. Daar zou Hoekstra als ‘Europees klimaatgezant’ een belangrijke rol kunnen spelen.

Als de CDA’er de klimaatportefeuille inderdaad overneemt, belandt hij wel midden in een hoogopgelopen politiek gevecht. Timmermans en de christendemocraten in het Europees Parlement, de geestverwanten van Von der Leyen en Hoekstra, zijn afgelopen jaar tegenover elkaar komen te staan. De Europese CDA’ers en hun medestanders vinden dat het milieu- en klimaatbeleid te hard gaat. Onder anderen de sociaaldemocraten, Timmermans’ politieke familie, willen het klimaat daarom niet aan Hoekstra overlaten. Ze hebben al aangekondigd dat de kandidaat-Eurocommissaris het niet gemakkelijk krijgt wanneer hij voor het Europees Parlement verschijnt.