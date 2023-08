Klimaatactivisten houden mars naar A12-protest in Den Haag

Klimaatactivisten houden een protestmars in aanloop naar de volgende A12-blokkade tegen fossiele subsidies in Den Haag. Deze keer vertrekken vanaf drie plaatsen groepen betogers richting Den Haag: vanuit Arnhem, Alkmaar en Almere. De mars begint aanstaande zondag in alle drie de steden.

Actiegroep Extinction Rebellion (XR) heeft voor iedere dag daarna trajecten van zo’n 20 kilometer uitgezet. Op een actiesite, A12mars.nl, hebben ze de beoogde routes gezet. Die gaan van treinstation naar treinstation, zodat het makkelijk is om deel te nemen. “Deze actie is publieksvriendelijk en geheel binnen alle wettelijke kaders”, benadrukt de groep daarop.

Dat laatste geldt niet noodzakelijkerwijs voor het centrale protest in Den Haag. Vanaf 9 september wil XR daar opnieuw het verkeer blokkeren op de A12, een van de belangrijkste toegangswegen de stad in. Het protest wordt onder meer daar gehouden, omdat het op steenworp afstand van het tijdelijke Tweede Kamergebouw is. Eerdere acties draaiden uit op politie-ingrijpen.

Een snelwegblokkade is wat de rechtbank in Den Haag betreft strafbaar. De rechter deelde begin augustus nog diverse taakstraffen uit aan zeven mensen die hadden opgeroepen tot deelname aan een eerdere actie op de snelweg, in januari. Het Openbaar Ministerie oordeelde dat het blokkeren van het snelwegverkeer gevaarlijk is en vervolgde hen wegens opruiing. De rechter ging daarin mee. De veroordeelden zijn in beroep gegaan. XR vindt dat het blokkeren van een snelweg wel degelijk zou moeten kunnen binnen de Nederlandse wetgeving.