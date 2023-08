Man aangehouden voor fataal schietincident in Hoogvliet

De politie heeft dinsdag een 26-jarige man uit Hoogvliet aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk schietincident in Hoogvliet in Rotterdam in de nacht van maandag op dinsdag. Door de schietpartij kwam een 34-jarige man uit Rozenburg om het leven. De verdachte zit vast en wordt verhoord.

De politie meldt dat het slachtoffer rond 03.00 uur werd neergeschoten in een portiek van een wooncomplex aan de Bovensim. De man raakte zwaargewond, waarop hij nog is gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten.

De politie zet het onderzoek naar de toedracht van de schietpartij voort. Getuigen die beschikken over beelden van het incident, bijvoorbeeld met een deurbelcamera, worden verzocht zich te melden.