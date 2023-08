Na Wientjes gaat oud-Kamerlid Ten Broeke naar Haaksbergen om zout

Na Bernard Wientjes gaat voormalig Tweede Kamerlid Han ten Broeke zich bezighouden met de slepende zaak rond zoutwinning in Haaksbergen. Demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) heeft Ten Broeke, afkomstig uit het Twentse dorp, aangesteld als zogeheten procesbegeleider. De VVD’er gaat de gemeente Haaksbergen en het ministerie “ondersteunen” bij de uitvoering van het advies dat Wientjes als verkenner in het proces heeft opgesteld en dat in het najaar moet leiden tot een besluit van de gemeenteraad over de aanleg van acht zoutwinningslocaties.

Zoutbedrijf Nobian wil al jarenlang acht van zulke locaties (cavernes) realiseren ten noorden van Haaksbergen. De gemeente moet daarvoor een verklaring van geen bedenkingen afgeven, maar vanwege zorgen over de veiligheid en gebrek aan transparantie heeft het Twentse dorp dat nog steeds niet gedaan. Zo is Haaksbergen bang dat de cavernes later gebruikt gaan worden voor de opslag van waterstof, iets wat staatssecretaris Hans Vijlbrief eerder had gesuggereerd. Het ministerie van Economische Zaken stuurde in juni Wientjes, oud-voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, naar Haaksbergen om als bemiddelaar in de ‘zoutcrisis’ te fungeren.

De gemeenteraad zou begin juli een besluit nemen, maar stelde dat op advies van zowel Wientjes als het college uit. Het is nu de bedoeling dat de raad op 1 november alsnog tot een besluit komt. Met hulp van Ten Broeke, die in 2018 opstapte als Kamerlid toen naar buiten kwam dat hij een relatie had gehad met een fractiemedewerkster.

Wientjes heeft Nobian en het ministerie geadviseerd om de veiligheidszorgen die in Haaksbergen leven weg te nemen. Zo moet de zoutproducent allerlei toezeggingen wat betreft veiligheid, de komst van een garantiefonds en ruimtelijke inpassing schriftelijk vastleggen. Ook komt er een technische briefing waar de raadsleden vragen kunnen stellen aan experts. Vijlbrief heeft inmiddels beloofd dat de cavernes – de diepe gaten die in de grond worden geboord om het zout omhoog te krijgen – in Haaksbergen niet gebruikt zullen worden voor de opslag van waterstof of andere stoffen.