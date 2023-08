OM in beroep tegen staken vervolging Jehova’s getuige

Het Openbaar Ministerie wil via het gerechtshof alsnog een man vervolgen die verdacht wordt van misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s getuigen. Ze gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Zwolle, die stelt dat het OM vertrouwelijke informatie heeft gebruikt.

De rechtbank in Zwolle meent dat het OM daarmee het recht de man te vervolgen verspeeld heeft. Een 48-jarige man uit Assen zou in 2016 ontuchtige handelingen hebben verricht bij een destijds 8-jarig slachtoffer. Het OM zocht in 2018 bij een inval naar documenten van comités die de Jehova’s getuigen vormen als er een lid beschuldigd wordt van seksueel kindermisbruik. Deze stukken van ouderlingen van de geloofsgemeenschap zijn vertrouwelijk en vallen onder het zogeheten verschoningsrecht, zoals dat bijvoorbeeld ook voor artsen geldt, oordeelde de rechter.

Het OM gaat in beroep tegen die uitspraak, meldde een woordvoerder dinsdag. Het OM wil meer duidelijkheid of de stukken die de rechtbank als vertrouwelijk ziet, dat ook daadwerkelijk zijn.