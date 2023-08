Paul herhaalt: datum doorstroomtoets blijft staan ondanks carnaval

De nieuwe onderwijsminister Mariƫlle Paul herhaalt de boodschap van haar voorganger Dennis Wiersma dat carnaval geen reden is om de doorstroomtoets in groep 8 dit schooljaar te verplaatsen. Dat zegt ze tegen de regionale omroep L1. Daarmee geeft ze geen gehoor aan een dringend verzoek om dat wel te doen van Limburgse gemeenten begin vorige maand. Eerder vroegen scholen en carnavalsverenigingen hier al om.

Scholen moeten de doorstroomtoets afnemen in de eerste twee volledige weken van februari en mogen zelf bepalen wanneer precies. “Er is op dit moment, als je kijkt naar 2024, alle ruimte om dat te doen in de week voor carnaval”, zegt Paul. “En die week is ook gewoon een schoolweek waarin les moet plaatsvinden en waarin we niet met zijn allen buiten aan het spelen zijn.”

Wiersma heeft eerder al op vergelijkbare wijze gereageerd op Kamervragen hierover. De Limburgse gemeenten die per brief hebben verzocht om de doorstroomtoets toch te verschuiven vonden zijn antwoorden getuigen van “vrij weinig kennis van de betekenis van carnaval en hoe het wordt georganiseerd”. In de dagen voordat carnaval begint – volgend jaar op 10 februari – worden namelijk ook al veel activiteiten georganiseerd.

Die geluiden zegt Paul ook te hebben gehoord. Ze voegt daaraan toe dat ze nog wel in gesprek gaat met een aantal carnavalskoepels om “de netten nog een keer op te halen”.