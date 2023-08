Petitie tegen EU-klimaatfunctie Hoekstra 10.000 keer getekend

De petitie tegen de aanstelling van Wopke Hoekstra als Eurocommissaris voor Klimaat is dinsdag, een dag na de start, de grens van 10.000 ondertekenaars gepasseerd. De actie, georganiseerd door campagnebureau DeGoedeZaak (DGZ) roept de Tweede Kamer op een kandidaat voor te dragen “die de klimaatcrisis serieus neemt”.

De organisatoren streven naar 20.000 handtekeningen. Ze beschouwen de voordracht van Hoekstra door het kabinet als “De laatste stuiptrekking van de oude bestuurscultuur”.

“De toekomst van ons klimaat is óók in handen van Brussel”, betoogt DGZ-directeur Jurjen van den Bergh. “Hoekstra’s profiel klopt niet: een oud Shell-bestuurder die eerder KLM zonder blikken of blozen steunde met een miljardenpakket en het stikstofprobleem niet onder ogen wilde komen. Over zo’n voordracht moet de Kamer minstens debatteren.”

De CDA’er Hoekstra, demissionair minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier, werd afgelopen vrijdag voorgedragen als kandidaat-Eurocommissaris. Hij moet PvdA’er Frans Timmermans opvolgen, die in Brussel het klimaatbeleid in zijn portefeuille had.

In het Europees Parlement kwam al snel kritiek op de voordracht van Hoekstra. De sociaaldemocraten, maar ook anderen, willen niet dat de CDA’er het klimaatdossier overneemt.