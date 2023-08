Planeetonderzoekster TU Delft vertrekt vanwege ‘paternalisme’

De prominente planeetonderzoekster Daphne Stam verlaat de TU Delft, omdat ze zich niet serieus genomen voelt. Stam was tot voor kort universitair hoofddocent aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de universiteit. Ze staat bekend als vooraanstaand expert op het gebied van meetinstrumenten in de ruimte en exoplaneten.

De TU wil “omwille van privacy” niet op haar persoonlijke situatie ingaan. Een woordvoerder wil wel in het algemeen kwijt dat op de faculteit al enkele jaren “een traject gaande is om de cultuur aan te passen”. Zo wordt onder meer gestreefd naar een betere man-vrouwverdeling.

Stam lichtte haar vertrek toe tegenover de Volkskrant. “Er heerst een paternalistische sfeer van ‘wij weten wat het beste is voor jou en je onderzoek’. Ik werd buiten relevante beslissingen gehouden”, zegt ze in een dinsdag verschenen artikel. Ook vertelt de wetenschapper daarin zich “gepasseerd en genegeerd” te voelen. Zo kwam ze niet in aanmerking voor een hoogleraarspositie op haar vakgebied, om redenen die volgens haar niet golden voor degene die uiteindelijk werd aangenomen.

“Eerst kreeg ik te horen dat ik niet hoefde te solliciteren op de bijbehorende hoogleraarspositie, omdat ik nooit projectleider was geweest van een gelanceerd ruimte-instrument”, stelt Stam. “Achteraf bleken de functie-eisen aangepast: degene die werd aangenomen, had bijvoorbeeld ook geen eigen instrument in de ruimte.” Wie zich uitspreekt over het old boys network wordt volgens de vertrekkende onderzoekster “als lastig gezien”.

De woordvoerder van de TU beaamt dat het belangrijk is dat de universiteit “ontwikkelingen in de samenleving” volgt en zorg draagt voor “een goede afspiegeling” van de maatschappij. Dat noemt hij “een proces dat nooit af is”, omdat het altijd beter kan. Toch is de TU Delft daar volgens hem wel degelijk druk mee bezig. “Ook met externe partijen. Het is vervelend als iemand zich daar dan niet in herkent”, zegt hij.

Over Stam zelf en haar afwegingen wil de woordvoerder niks zeggen. “Op het vertrek van medewerkers gaan we eigenlijk nooit in. Dat moet je gewoon niet doen, dan krijg je in de media allerlei details over mensen, dat is niet netjes.”