Rijksoverheid roept omstanders huiselijk geweld op tot actie

De Rijksoverheid start een campagne om omstanders van huiselijk geweld in actie te laten komen om slachtoffers te helpen. De campagne bestaat uit een spotje op tv en online, en een site met tips voor omstanders. “Let op elkaar. Want een onveilige thuissituatie doorbreken, begint met je zorgen bespreken”, luidt de boodschap van demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) die zich met het thema huiselijk geweld bezighouden.

Volgens de overheid komt huiselijk geweld als kindermishandeling, partnermishandeling en ouderenmishandeling in alle lagen van de bevolking voor en wordt het van generatie op generatie doorgegeven. Eerder ingrijpen kan de cyclus van huiselijk geweld doorbreken, en de rol van omstanders is hierbij essentieel, aldus de overheid. “Huiselijk geweld kan ook in jouw omgeving voorkomen, zoals bij je buren, een vriend, collega of familielid. Maak jij je zorgen om iemand? Blijf er niet mee rondlopen”, lichten Weerwind en Van Ooijen de campagne toe.

De overheid meldt op basis van cijfers van het CBS dat bijna 1,3 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder in 2022 te maken hebben gehad met huiselijk geweld, onder hen maakten ruim 850.000 het structureel mee.

Het CBS meldde dinsdag dat het aantal vrouwelijke slachtoffers van moord of doodslag is gestegen van 38 in 2021 naar 48 in 2022. Dit is in jaren niet zo hoog geweest. In het geval van zes op de tien vrouwen die in de afgelopen vijf jaar werden vermoord, was de vermoedelijke dader een partner of een ex. Bij vrouwen tussen de twintig en zestig jaar was dat zelfs bij driekwart van de moorden het geval.