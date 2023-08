Subsidiepot voor elektrische bestelauto’s sneller leeg dan in 2022

De subsidiepot voor elektrische bestelauto’s is sneller opgegaan dan vorig jaar, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vorig jaar was het geld eind oktober op, terwijl de subsidieregeling dit jaar nu al afloopt. In totaal kunnen 7500 extra bestelauto’s de weg op. Er zat 33 miljoen euro in de subsidiepot.

Vorig jaar was er 22 miljoen euro beschikbaar, goed voor 5500 extra bestelauto’s. Dit jaar was er wel minder geld beschikbaar per auto: 4500 euro in plaats van 5000.

Vanaf 2025 kunnen gemeenten emissievrije zones aanwijzen. Daar mogen dan alleen bestelauto’s rijden zonder uitlaatgassen. In 2025 geldt het voor alle nieuwe bestelauto’s en vrachtwagens en in 2030 voor alle. Tot dusver hebben 29 gemeenten laten weten deze zones in te stellen.

Volgens demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) is het “goed nieuws” dat meer ondernemers een elektrische bestelauto aanschaffen in aanloop naar de invoering van emissievrije zones. “Ik vind het heel verstandig dat ondernemers als ze dat kunnen daar nu op voorsorteren, nu de kans er is dat met subsidie te doen.”