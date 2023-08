Veilig Thuis en Vrouwenopvang: meer nodig tegen femicide

De cijfers over de toename van moord en doodslag op vrouwen bevestigt dat zogenoemde femicide een “ontzettend groot probleem” is in ons land. Dat zeggen het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang. Ondanks eerdere oproepen aan het kabinet vinden de organisaties dat er nog te weinig gebeurt om femicide tegen te gaan. “We hebben het idee dat we in Nederland voorop lopen in gendergelijkheid, maar dat is minder het geval dan we denken”, zegt Hanneke Bakker namens de Vrouwenopvang.

Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek komt naar voren dat het aantal vrouwelijke slachtoffers van moord of doodslag vorig jaar is gestegen naar 48. Dit was in jaren niet zo hoog. In het geval van zes op de tien vrouwen die in de afgelopen vijf jaar werden vermoord, was de vermoedelijke dader een partner of een ex. Bij vrouwen tussen de twintig en zestig jaar was dat zelfs bij driekwart van de moorden het geval.

Het kabinet had beloofd voor de zomer met een aangescherpt plan te komen om vrouwenmoord tegen te gaan. Dat plan, waar beide organisaties bij betrokken zijn, is er nog niet. Volgens Judith Kuypers, voorzitter van Veilig Thuis komt er wel ieder moment een plan van aanpak over gendersensitief werken. “Daar zitten wel een aantal punten in die zouden moeten helpen. Maar de voortvarendheid die we graag hadden gezien, vinden we ontbreken. Dat vinden we vooral voor de slachtoffers onacceptabel.”

Het plan ligt in lijn met wat de organisaties gevraagd hebben, namelijk een goede registratie van vrouwenmoord en genoeg kennis bij betrokken instanties om dit te herkennen. “Ook is het belangrijk om het beestje bij de naam te noemen”, zegt Bakker. “Bij relationeel geweld of een familiedrama verdoezelen we het feit dat het geweld gekoppeld is aan gender.” Kuypers zegt dat ze zich afvraagt of de terughoudendheid op dit onderwerp mogelijk te maken heeft met de cultuur in ons land. “Vooral als ik zie hoe het probleem in andere landen onder de aandacht wordt gebracht. Blijkbaar zijn we hier toch voorzichtiger. Wat er achter de voordeur gebeurt, is toch van iemand anders.”

Bakker denkt niet dat het aantal gevallen van femicide met het aangescherpte plan direct zal dalen. “De cijfers zouden eerst zelfs kunnen oplopen, omdat we het vaker herkennen en erkennen”, zegt ze. “Maar we hebben wetgeving nodig om een start te maken om vrouwenmoord aan te pakken.”