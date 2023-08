Von der Leyen draagt Hoekstra voor als Eurocommissaris Klimaat

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen draagt Wopke Hoekstra voor als nieuwe Eurocommissaris voor Klimaat. Dat heeft ze laten weten na een gesprek met de demissionair minister van Buitenlandse Zaken.

Hoekstra liet op sollicitatiegesprek bij Von der Leyen dinsdagmiddag merken “sterk gemotiveerd te zijn voor de post”, staat in een verklaring die de voorzitter na afloop uitbracht. Hij zou bovendien “relevante werkervaring” hebben voor zijn nieuwe taak.

De CDA-vicepremier wordt de opvolger van Frans Timmermans, die lijsttrekker is geworden van de combinatie PvdA-GroenLinks bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat maakt zijn taak meteen delicaat. Timmermans stuitte de laatste tijd op steeds meer verzet van de christendemocraten in het Europees Parlement, die vinden dat de commissie te voortvarend wilde vergroenen.

Toch gunt Von der Leyen Hoekstra de klimaatportefeuille, waar ze hem ook een andere taak had kunnen toebedelen. Of dat betekent dat de commissie in het zicht van de Europese verkiezingen gas terugneemt in het klimaatbeleid, wilde Hoekstra na zijn gesprek niet zeggen. Hij hield het bij lof voor Timmermans’ werk.

Een deel van de taken van zijn voorganger loopt Hoekstra wel mis. De prominente positie van tweede man van de commissie is nu voor de Slowaakse Eurocommissaris. Deze Maros Sefcovic gaat ook de Green Deal, waaronder het klimaatbeleid valt, coördineren.

Veel van de klimaatplannen van de commissie zijn met nog minder dan een jaar te gaan tot de verkiezingen al aangenomen of zelfs al ingevoerd. Wel moet er nog een klimaatdoel voor 2040 worden vastgesteld en wacht er dit najaar nog een belangrijke klimaattop. Daar kan Hoekstra zijn voordeel doen met zijn ervaring als minister, stelt Von der Leyen.

Hoekstra moet nog wel voor het Europees Parlement verschijnen, dat kritisch is over zijn voordracht.