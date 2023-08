Wereldwijd netwerk van gekaapte computers onschadelijk gemaakt

Qakbot, wereldwijd een van de grootste netwerken van gekaapte computers, is afgelopen weekend onschadelijk gemaakt. Dit meldt het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Ook de Amerikaanse federale recherche FBI heeft de actie tegen het zogenoemde botnet dinsdag naar buiten gebracht.

Het wordt de grootste operatie ooit genoemd die is uitgevoerd door de autoriteiten in de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Litouwen. Botnets zijn apparaten die door cybercriminelen zijn samengevoegd tot een soort ‘zombie-leger’, dat weer gebruikt kan worden in cyberaanvallen.

“Er zijn het afgelopen jaar wereldwijd 700.000 geïnfecteerde computers geïdentificeerd. Een voorzichtige schatting laat zien dat het botnet via ransomware voor honderden miljoenen schade heeft toegebracht aan bedrijven en overheidsinstellingen”, aldus het Landelijk Parket.

Qakbot verspreidde zich door spammails met schadelijke bijlagen, of links naar besmette pagina’s. Als een ontvanger daarin trapte, werd er schadelijke software geïnstalleerd op de computer, meestal zonder dat de gebruiker het merkte. Qakbot werd onder meer gebruikt om gijzelsoftware te verspreiden. De schade ervan loopt volgens de FBI in de honderden miljoenen dollars.

Om het netwerk uit te schakelen, wisten rechercheurs de besmette computers naar hun eigen servers te leiden. Daar installeerden de computers automatisch een programma, dat speciaal gemaakt was om de installatie van Qakbot ongedaan te maken.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft voor miljoenen dollars aan virtueel geld in beslag genomen. Over eventuele arrestaties is niets gemeld.