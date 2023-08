Zes partijen praten over vormen coalitie in Den Haag

D66, GroenLinks, de Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK zijn bereid om met elkaar te onderhandelen over een coalitie in Den Haag. Dat is de “uiteindelijk laatst overgebleven meerderheidsvariant”, is de eindconclusie van verkenner Arie Slob. Hij heeft de afgelopen tijd geprobeerd een nieuw college te vormen, na de val van de vorige coalitie.

Een coalitie met de grootste partij, Hart voor Den Haag van Richard de Mos, is volgens Slob niet mogelijk gebleken.

Hart voor Den Haag is de grootste partij in de gemeenteraad van Den Haag. De partij zat van 2018 tot 2019 in de coalitie. Die samenwerking stopte toen bleek dat het Openbaar Ministerie De Mos en zijn partijgenoot en mede-wethouder Rachid Guernaoui verdacht van corruptie. Ze zouden bevriende ondernemers hebben geholpen in ruil voor donaties aan de partij. In april werden ze echter volledig vrijgesproken van corruptie.

Na de vrijspraak wilde De Mos met zijn partij terug het college in. Van de toenmalige coalitie waren VVD, CDA en D66 bereid om daar met De Mos over te praten, maar PvdA en GroenLinks waren fel tegen. Daarom stapte de VVD uit de coalitie.

Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan tegen de vrijspraak van De Mos en Guernaoui. Dat hangt boven de verkenningen van Slob. De Mos is bereid op te stappen als de Hoge Raad hem onherroepelijk veroordeelt. Maar de andere partijen vinden dat hij moet vertrekken als het gerechtshof hem na hoger beroep veroordeelt.