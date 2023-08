Aspirant-EU-commissaris Hoekstra wil Samsom als rechterhand

Aankomend Eurocommissaris Wopke Hoekstra wil PvdA’er Diederik Samsom als zijn rechterhand van de vertrokken Frans Timmermans overnemen. Timmermans’ kabinetschef geldt als het brein en de stuwende kracht achter diens klimaatbeleid van de afgelopen jaren.

CDA’er Hoekstra wil als nieuwe Eurocommissaris voor Klimaat door met Samsom, zegt een ingewijde. Dat kan het makkelijker maken om het door Timmermans begonnen werk het laatste jaar van deze commissie voort te zetten. Bovendien kan het aanblijven van Samsom de sociaaldemocraten en andere sceptici in het Europees Parlement vertrouwen geven.

Hoekstra moet nog voor het Europees Parlement verschijnen. Hij stuit daar op veel argwaan. De sociaaldemocraten, groenen en ook wat liberalen betwijfelen of het klimaat bij de gewezen CDA-leider in goede handen is. In het parlement leeft de angst dat de christendemocratische commissievoorzitter Ursula von der Leyen met haar geestverwant Hoekstra de klimaatambities wil terugschroeven. De christendemocraten zijn in de aanloop naar de Europese verkiezingen van volgend jaar steeds meer gaan tegenstribbelen.

Als Hoekstra het Europees Parlement niet weet te overtuigen, wordt het moeilijk voor Von der Leyen om zijn benoeming door te zetten.

De sociaaldemocraten geven zich met de geste van Hoekstra nog niet gewonnen. De mogelijke herbenoeming van de voormalige PvdA-leider “speelt geen rol in het al dan niet goedkeuren van Hoekstra als Eurocommissaris”, reageert het Nederlandse kopstuk Mohammed Chahim. Zijn fractie blijft “heel kritisch”.