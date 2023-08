Leger des Heils aan overheid: kom met oplossing voor derdelanders

Het Leger des Heils vreest dat een deel van de zogenoemde derdelanders uit Oekraïne op straat belandt als zij vanaf maandag geen recht meer hebben op opvang. De druk op de maatschappelijke opvang zal verder toenemen, verwacht de hulporganisatie. “Die is al groot, de opvang zit nagenoeg vol”, zegt een woordvoerder.

Ongeveer 700 van de in totaal 2900 derdelanders hebben tot nu toe asiel aangevraagd. Wie dat niet doet moet Nederland verlaten, maar een deel van deze 2200 mensen wil niet weg. Het gaat volgens voorzitter Wouter Kolff van het Veiligheidsberaad voornamelijk om mensen uit veilige landen. Zowel VluchtelingenWerk als de burgemeesters van het Veiligheidsberaad uitten eerder al hun zorgen over deze groep. De angst is dat ze de illegaliteit ingaan.

Het Leger des Heils deelt de zorgen en roept de overheid op om met een oplossing te komen om te voorkomen dat deze mensen op straat belanden. “Want op straat rondzwerven leidt tot mensonterende situaties en het Leger des Heils wil mensen niet aan hun lot overlaten.”