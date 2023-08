Gelderland loopt vast met regeling voor legalisering boeren

De rijksregeling om het werk te legaliseren van boeren die in het verleden geen vergunning nodig hadden voor het uitstoten van stikstof is te ingewikkeld, vindt Gelderland. De provincie kan maar een van deze zogeheten PAS-melders legaliseren met de regeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat heeft de regeling, die komende donderdag sluit, volgens Gelderland te kort opengesteld.

“Helaas kunnen we met de maatregel voorlopig veel minder PAS-melders helpen dan we hoopten, omdat de regeling te complex is. We willen daarom dat de minister met een praktisch beter uitvoerbare regeling komt”, laat de Gelderse stikstofgedeputeerde Harold Zoet (BBB) weten.

Het ministerie trok in april 250 miljoen euro uit voor de twaalf provincies om PAS-melders te legaliseren. Voor Gelderland is 22,3 miljoen beschikbaar, maar de staatssteunregels maakten het volgens de provincie “bijna onmogelijk” om het geld in te zetten. Volgens die regels mag een provincie namelijk geen boerderij kopen om zo stikstofuitstoot te beperken en een PAS-melder te legaliseren.

Doordat een bedrijf zijn activiteiten heeft gestaakt is het toch gelukt één PAS-melder met de vrijgekomen stikstofruimte te legaliseren. De provincie hoopt voor het einde van het jaar een vergunning te verlenen.

In Gelderland hebben 237 bedrijven zich gemeld als PAS-melder. Die moeten in februari 2025 allemaal zijn gelegaliseerd. Van de 36 aanvragen die helemaal zijn behandeld komen er dertien in aanmerking voor legalisering. Voor de andere 23 is dat niet het geval, bijvoorbeeld omdat destijds een vergunning had moeten worden aangevraagd.

De provincie ziet wel andere mogelijkheden om PAS-melders te helpen. In oktober stelt het ministerie de stikstofruimte beschikbaar uit de zogeheten saneringsregeling varkenshouderij, die tien Gelderse PAS-melders kan helpen. En in september opent Gelderland zelf drie subsidieregelingen voor verplaatsing, innovatie en omschakeling van agrarische bedrijven. Daarnaast werkt de provincie aan een regeling voor het deels beëindigen van veehouderijen, maar daar is nog wel extra geld van de rijksoverheid voor nodig.

Gedeputeerde Zoet zegt hard bezig te zijn met het bieden van perspectief aan boeren die door willen. Hij roept het Rijk op stikstofruimte die landelijk vrijkomt in te zetten voor PAS-melders.

Het Programma Aanpak Stikstof uit 2009 gaf bijna 2500 boeren ruimte stikstof uit te stoten, maar de Raad van State bepaalde in 2019 dat de regeling onrechtmatig was.