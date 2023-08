Kaag waarschuwt Kamer: Nederland kan Europese miljarden mislopen

Nederland kan Europese miljarden mislopen als de Tweede Kamer besluit dat bepaalde plannen niet door mogen gaan totdat er een nieuw kabinet is. De demissionaire status van het kabinet kan er daardoor toe leiden dat het begrotingstekort met miljarden oploopt, waarschuwt minister van Financiƫn Sigrid Kaag in een brief aan de Kamer. In het uiterste geval kan Nederland het volledige bedrag waar het recht op heeft (5,4 miljard euro) mislopen.

Lidstaten krijgen geld van de Europese Unie als onderdeel van het veelbesproken Herstel- en Veerkrachtplan, maar moeten hiervoor wel aan bepaalde doelen voldoen. De kans bestaat dat aan deze doelen niet wordt voldaan als de Tweede Kamer plannen voor bijvoorbeeld klimaat en digitalisering controversieel verklaart. De Kamer besluit hier over twee weken over. Voorstellen die controversieel worden verklaard komen stil te liggen, terwijl het toekennen van Europees geld juist alleen gebeurt onder voorwaarden dat bepaalde mijlpalen zijn bereikt.