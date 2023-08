Onderzoek: aan vloeken wordt minder zwaar getild

Nederlanders ervaren schelden (over bijvoorbeeld afkomst en uiterlijk) als pijnlijker dan vloeken (dat religie raakt). Dat meldt de Bond tegen vloeken op basis van een representatieve steekproef onder 1100 Nederlanders vanaf twaalf jaar, uitgevoerd door Kantar Public, voorheen TNS NIPO.

Het vloeken is sinds het laatste vergelijkbare onderzoek in 2007 weliswaar “wijder verbreid”, maar “mensen ergeren zich hier nu minder aan”. Vloeken wordt door 52 procent als pijnlijk ervaren, schelden door 69 procent. Nederlanders vinden het met name vervelend als ziekten deel uitmaken van een scheldpartij, al lijkt dat maar in 16 procent van de gevallen te gebeuren.

Zes op de tien Nederlanders maken in de directe omgeving weleens mee dat er gescholden en gevloekt wordt. “Met name in het verkeer komen mensen in aanraking met vloeken en schelden”, meldt de bond.