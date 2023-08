Onderzoek nodig naar milieueffecten biomassacentrale Diemen

De provincie Noord-Holland heeft te gemakkelijk een vergunning afgegeven voor de bouw van een nieuwe biomassacentrale in Diemen. Voordat de bouw kan beginnen, moet onderzoek worden gedaan naar de milieueffecten. Dat is ten onrechte niet gebeurd, oordeelt de Raad van State in een woensdag verschenen uitspraak. De hoogste bestuursrechter heeft daarom de omgevingsvergunning vernietigd.

Het provinciebestuur zal een nieuw besluit moeten nemen. Dat kan pas na uitgebreid onderzoek naar de impact van de centrale op de leefomgeving.

Energiebedrijf Vattenfall wil in de centrale houtpellets gaan verstoken om warmte op te wekken voor huishoudens in Diemen zelf, Amsterdam en Almere. Milieuorganisatie MOB tekende daar bezwaar tegen aan. De organisatie vreest onder meer luchtvervuiling en natuurschade door de centrale.

Kern van de zaak was of de houtpellets die Vattenfall wil gebruiken gezien moeten worden als een afvalstof. Als dat zo is, mag een milieueffectrapport niet ontbreken. De Raad van State is het op dit punt met de eisers van MOB eens. In feite moet de centrale worden gezien als een afvalverbrandingsinstallatie en om zo’n installatie te bouwen is milieuonderzoek verplicht.

In eerste aanleg had Mobilisation for the Environment, zoals de organisatie voluit heet, ongelijk gekregen van de rechtbank. De organisatie tekende beroep aan en krijgt nu dus alsnog gelijk.

MOB heeft meerdere bezwaren tegen deze centrale en ook tegen biomassa in het algemeen. Een van de zorgen betreft de herkomst van het hout. Terwijl Vattenfall het hout zegt te gaan halen uit “verantwoord beheerde bossen”, vreest MOB “ernstige schade aan bossen” in bijvoorbeeld de Baltische Staten en de VS. Door het verbranden van houtpellets kunnen volgens de milieugroep bovendien schadelijke stoffen vrijkomen, van stikstofoxiden tot dioxines en zware metalen. Daarmee levert de centrale volgens MOB risico’s op voor de gezondheid van omwonenden en voor nabijgelegen natuurgebieden als het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen.

In de uitspraak staat dat Vattenfall de provincie “te weinig concrete informatie” heeft gegeven over de herkomst van houtresten. “Zonder die informatie kon de provincie niet uitsluiten dat de houtresten, en daarmee de pellets, als afvalstof moesten worden aangemerkt.”

Overigens heeft MOB ook nog bezwaar gemaakt tegen twee natuurvergunningen voor de centrale. Daarover velt de Raad van State later een oordeel.