Politie krijgt vier tips over dood Mike Venema

Bij de politie zijn vier tips binnengekomen over de dood van Mike Venema op Curaçao, nadat de zaak dinsdag werd behandeld in het tv-programma Opsporing Verzocht. De 53-jarige man verdween in 2018 met zijn auto. Na onderzoek gaat de politie ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

De politie verwacht dat er nog meer tips zullen binnenkomen na de herhaling van het programma op woensdagmiddag. Ook wordt volgende week extra aandacht besteed aan de zaak in het opsporingsprogramma Team West, aldus de politie.

Venema werd op 12 september 2018 voor het laatst gezien op het Curaçao. In juli 2019 werd zijn auto, een pick-up, met daarin zijn stoffelijke resten per toeval gevonden door een krabduiker op de bodem van de Caribische Zee. Volgens de politie is na onderzoek gebleken dat Venema’s nieuwe mobiele telefoon na zijn vermissing was verdwenen. In Opsporing Verzocht zei een politiewoordvoerder dat er wellicht gedacht werd dat Venema vermogend was, omdat hij een nep-Rolex droeg en een nieuwe iPhone had.

Voor het onderzoek werken de politie op Curaçao en de Nederlandse politie samen. Het zou volgens de politie heel goed mogelijk zijn dat er mensen in Nederland wonen die destijds op Curaçao verbleven en iets over de zaak kunnen vertellen. De Peter R. de Vries Foundation maakte dinsdag bekend 100.000 euro uit te loven voor de gouden tip over de dood van Mike Venema.