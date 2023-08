RvS: kabinet mocht gasveld Groningen op waakvlam zetten

Het kabinet heeft zorgvuldig genoeg gehandeld toen het besloot het Groninger gasveld afgelopen jaar nog open te houden en de minimale hoeveelheid gas te winnen die nodig was om de installaties bedrijfsklaar te houden. Tot dat oordeel komt de Raad van State in een zaak die was aangespannen door de Groninger Bodem Beweging en een aantal bewoners van het winningsgebied.

De hoogste bestuursrechter meent dat staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) terecht de belangen van bewoners zwaar heeft laten meewegen bij zijn besluit het gasveld op waakvlamniveau open te houden. Hij heeft “uitvoerig aandacht besteed” aan de ontwrichtende gevolgen van de aardbevingen die de gaswinning veroorzaakt en “concreet uiteengezet” wat er gedaan wordt om de situatie te verbeteren.

Tegelijkertijd had de bewindsman ook rekening te houden met het belang van leveringszekerheid. Dat woog extra zwaar door de verminderde aanvoer van gas uit Rusland wegens de oorlog in Oekraïne. Ook is een stikstofinstallatie in Zuidbroek die buitenlands gas geschikt moet gaan maken voor binnenlandse consumptie veel later klaar dan gepland.