SER vraagt Kamer door te gaan met arbeidsmarkt- en klimaatplannen

Plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervormen en de uitstoot van broeikasgassen als CO2 te verminderen, mogen niet stil komen te staan. Dat schrijft de Sociaal- Economische Raad, een belangrijke adviseur van de politiek als het gaat over sociaal-economische vraagstukken, in een brief aan de Tweede Kamer. Die buigt zich vanaf volgende week over de vraag welke voorstellen controversieel worden verklaard. Pas als een nieuw kabinet wordt beëdigd, kan op die dossiers weer volwaardig beleid worden gemaakt.

Zo ligt er een plan van minister van Sociale Zaken Karien van Gennip voor dat uitzendbureaus verplicht om een certificaat te hebben, dit om uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan. Dat voorstel mag niet worden vertraagd, aldus de SER. Hoewel dat plan politiek niet heel gevoelig ligt, geldt dat voor andere voorstellen wel. Het veranderen van de regels rond loondoorbetaling bij ziekte is zo’n voorstel waarover politieke partijen verschillend denken.

Het zijn onderwerpen die volgens de SER “nu geen vertraging dulden, maar zorgvuldige voorbereiding én snelle realisatie en uitvoering vereisen”. Ook belangrijke plannen die moeten voorkomen dat de energietransitie te veel vertraging oploopt, moeten doorgaan, zoals maatregelen om de krapte op het stroomnet op drukke uren aan te pakken. Geld dat is gereserveerd voor het klimaatfonds (dat nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd) moet alvast worden uitgegeven, aldus de raad.

Deze voorstellen kunnen op “breed maatschappelijk draagvlak” rekenen, zegt SER-voorzitter Kim Putters in een brief aan de Tweede Kamer. Door het kabinet groen licht te geven hiermee door te gaan, kan de Kamer “stagnatie en economische en maatschappelijke schade voorkomen”.

Klimaatminister Rob Jetten had de Kamer al om ruimte gevraagd om door te kunnen met het klimaatbeleid. Het geld ligt immers klaar, en stilstand kan het kabinet zich niet veroorloven, zegt hij. Ook een brede maatschappelijke coalitie vroeg de Kamer recent om klimaat- en energiebeleid niet stil te zetten.

Van Gennip noemt de oproep van de SER belangrijk. “De arbeidshervormingen mogen niet vertragen”, beaamt de bewindsvrouw.