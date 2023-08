Zuid-Holland smeert hoorzitting Chemours uit over twee dagen

De provincie Zuid-Holland smeert de hoorzitting over de chemische fabriek Chemours uit over twee dagen. Het aantal aanmeldingen van insprekers is zo groot, dat de provincie heeft besloten om daar twee dagen voor uit te trekken. Vrijdagochtend vindt in het gemeentehuis van Dordrecht het eerste deel van de hoorzitting plaats, volgende week woensdag deel twee.

Een grote meerderheid van de Zuid-Hollandse Staten drong voor de zomer aan op het houden van een hoorzitting naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zembla over Chemours en voorganger DuPont. Daarin kwam naar voren dat de leiding van het bedrijf jarenlang heeft verzwegen dat het grondwater onder de fabriek en in de omgeving vervuild is geraakt met stoffen die onder PFAS vallen. Ze zijn gevaarlijk voor de volksgezondheid.

De Statenleden willen de hoorzitting graag houden in de stad waar de fabriek staat en komen daarom naar Dordrecht. Omwonenden krijgen de gelegenheid om vrijdagochtend in het gemeentehuis hun verhaal te doen. Daarnaast komen wethouders van Dordrecht en omliggende gemeenten aan het woord, net als vertegenwoordigers van de Rijnmondse milieudienst DCMR en manager Marc Reijmers van Chemours.

Volgende week woensdag debatteren de Staten in het provinciehuis in Den Haag over de situatie rond Chemours. Daaraan voorafgaand vindt het tweede deel van de hoorzitting plaats. Als vergunningverlener aan Chemours is de provincie Zuid-Holland nauw betrokken bij deze zaak.