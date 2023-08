Brabantse coalitie presenteert vrijdag akkoord en gedeputeerden

De zes partijen die in de provincie Noord-Brabant een coalitieakkoord hebben bereikt, presenteren vrijdag hun plannen en de kandidaat-gedeputeerden. Eind vorige week maakten VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant bekend dat ze eruit zijn. Verschillende coalitiepartijen moesten het bereikte akkoord nog wel voorleggen aan hun achterban.

Nu die partijen goedkeuring hebben gekregen van hun achterban, kunnen ze het coalitieakkoord met de titel ‘Samen maken we Brabant!’ presenteren. Dat gebeurt vrijdagochtend op het provinciehuis in Den Bosch. Het college gaat bestaan uit zeven gedeputeerden. De VVD levert er twee, de andere vijf partijen elk één. Het is de bedoeling dat het nieuwe college volgende week vrijdag wordt geïnstalleerd, na een debat in de Provinciale Staten over het akkoord.

Noord-Brabant is de laatste provincie die na de verkiezingen van 15 maart een coalitie heeft. In alle andere provincies werd al voor het zomerreces een coalitie gevormd.

De BBB is met 11 van de 55 zetels weliswaar de grootste partij in de Brabantse Staten, maar moet wel de oppositie in. De BBB zou in eerste instantie wel plaatsnemen in de coalitie. In juni was al sprake van een Brabants akkoord, maar de BBB stelde daarna nog zo veel extra eisen dat de andere partijen het vertrouwen opzegden en zonder de verkiezingswinnaar verder praatten.

Onder leiding van de formateurs Bert Pauli (VVD) en Erik van Merrienboer (PvdA), beiden voormalige Brabantse gedeputeerden, gingen VVD, GroenLinks en PvdA in gesprek met SP, D66 en Lokaal Brabant. Die zes partijen wisten elkaar wel te vinden in een bestuursakkoord. Samen hebben ze 28 zetels in de Staten.

De kandidaat-gedeputeerden van de VVD zijn Martijn van Gruijthuijsen en Wilma Dirken. Van Gruijthuijsen begint aan zijn tweede periode als gedeputeerde. Dat geldt ook voor Hagar Roijackers (GroenLinks) en Stijn Smeulders (PvdA). De SP heeft Jos van der Horst naar voren geschoven, Saskia Boelema is namens D66 de beoogde gedeputeerde en van Lokaal Brabant gaat fractievoorzitter Marc Oudenhoven het college in.