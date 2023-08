Fenix Industries in Oldenzaal: Pioniers in zandgieten

Fenix Industries, gevestigd in Oldenzaal, is een autoriteit als het gaat om het zandgieten van hoogwaardige gietstukken. Door het combineren van eeuwenoude technieken met de nieuwste technologieën, zoals 3D-geprinte zandvormen en EPS-modellen, zijn zij in staat om in korte tijd zowel enkelstuks als kleine series te leveren.

Ambacht

Het team van Fenix Industries bestaat uit ware ambachtslieden die een passie hebben voor hun vak. Ze zijn er trots op dat ze, dankzij hun innovatieve aanpak, complexe gietstukken kunnen leveren die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Of het nu gaat om machineonderdelen, motorblokken, kleppendeksels of andere complexe gietstukken, Fenix Industries staat garant voor precisie en kwaliteit.

“Zandgieten is een kunst op zich. Het stelt ons in staat om flexibel te zijn in het ontwerp en de vorm van de gietstukken. Ons proces, van het beoordelen van het model tot de eindcontrole, is zorgvuldig geoptimaliseerd om te zorgen voor een perfect eindproduct.”

Het zandgietproces

Het zandgietproces is een zorgvuldig gechoreografeerde reeks stappen, van het beoordelen van het aangeleverde model tot de eindcontrole en verzending.

In een industrie die vaak wordt gezien als traditioneel, zet Fenix Industries de toon voor de toekomst. Ze maken gebruik van geavanceerde technologieën zoals 3D-printen en EPS-modellen om de grenzen van wat mogelijk is te verleggen. Deze technologieën stellen in staat om zelfs de meest complexe gietstukken in een verbazingwekkend korte tijd te leveren. Wanneer iemand een ingewikkeld onderdeel voor een machine of een uniek kunstwerk nodig heeft, zorgen deze technologieën zorgen ervoor dat de visie tot leven komt.

Voor al uw gietbehoeften

Zandgieten is dus meer dan alleen een manier om metaal in een vorm te gieten. Het is een samenspel van kunst en wetenschap, traditie en innovatie. Zandgieten biedt een flexibele en kosteneffectieve oplossing voor het produceren van gietstukken. Of u nu op zoek bent naar grote gietstukken of complexe ontwerpen, Fenix Industries heeft de expertise en technologie om aan uw behoeften te voldoen.