Harde woorden in debat over vertrek Rotterdamse wethouder

Het vertrek eerder deze maand van de Rotterdamse wethouder Enes Yiğit (armoedebestrijding, schuldhulpverlening en taal) mag niet voor vertraging zorgen in de aanpak van armoede en schulden in de stad, vinden acht oppositiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad. In een vanaf het begin verhit debat beten de oppositie- en coalitiepartijen fel van zich af. Tijdens het debat riep burgemeester Ahmed Aboutaleb de raadsleden zelfs een keer op om hun toon richting elkaar te matigen.

De PvdA, een van de partijen die het debat aanvroegen, verzoekt “snel te zorgen voor een adequate opvolger”. Raadslid Sarah Reitema (PvdA) was naar eigen zeggen verbaasd dat ze het vertrek via sociale media moest vernemen. Ze verweet Yiğit (DENK) gebrek aan zelfreflectie.

De woorden van Reitema en het verzoek van de oppositie aan DENK en de andere coalitiepartijen om inhoudelijk te reageren op de afscheidsbrief, wekten de woede op van de coalitiepartijen. Met name Yiğits partijgenoot Serkan Soytekin trok fel van leer tegen de “smerige hypocrisie” van de oppositie. “De vieze spelletjes en persoonlijke aanvallen van de PvdA hebben de andere partijen meegetrokken in de hijgerigheid om een quoteje in de krant te halen. Dat zal ze vast lukken. We staan hier in dit schijndebat onze tijd te verdoen met deze poppenkast.”

De andere coalitiepartijen, Leefbaar Rotterdam, VVD en D66 vielen Soytekin bij. Leefbaar-raadslid Simon Ceulemans sprak van onbeschoft grensoverschrijdende hypocrisie van de PvdA. “We geven meer geld uit aan armoedebestrijding dan het vorige college, dat kunnen ze kennelijk niet hebben. Het maakt uw kritiek volstrekt ongeloofwaardig,” zo beet hij de oppositie toe. De VVD sprak van pestgedrag door de oppositie, D66 omschreef het gedrag als beneden alle peil en schijnheilig.

SP-raadslid en nestor Theo Coşkun stelt voor om geen nieuwe wethouder aan te stellen. “Er zijn toch maar acht stoelen voor negen wethouders naast de burgemeester in de raadszaal. Vervangend wethouder Faouzi Achbar heeft het uitstekend gedaan in het debat over armoede in de commissie. Met een paar verschuivingen in de portefeuilles kunnen we zonder een nieuwe wethouder af.”

Locoburgemeester Robert Simons (Leefbaar) bedankte Yiğit voor zijn werk, maar ging niet inhoudelijk in op zijn vertrek. “Ja, het college was verrast door zijn statement waarin hij aangeeft om te stoppen. Hij is niet meer in staat om zich te verdedigen. Dat is alles wat het college kan zeggen over zijn terugtreden.”