Heijnen: ProRail moet overlast tijdens werkzaamheden beperken

Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) vindt dat spoorbeheerder ProRail de overlast op het spoor moet beperken als er werkzaamheden zijn. De beheerder kondigde aan de komende jaren ook overdag aan het spoor te moeten werken, met meer hinder als gevolg. Vooral reizigers in Friesland zullen hinder ervaren.

Heijnen benadrukt hoe belangrijk het is dat het spoor in goede staat blijft, en dat daar onderhoud voor nodig is. Wel vindt ze dat ProRail dan bijvoorbeeld vervangend vervoer moet regelen. Ook moet de reiziger op tijd informatie krijgen over aanstaand werk. De staatssecretaris laat doorschemeren dat deze aankondiging van ProRail aan de late kant is.

De demissionair staatssecretaris erkent wel dat overlast door werkzaamheden niet altijd te voorkomen is. Ze zal ProRail erop aanspreken als de reiziger onnodig veel hinder ondervindt en er geen goede alternatieven zijn. “Zeker op momenten dat mensen moeten reizen naar hun werk en naar hun studie.”

ProRail liet weten niet anders te kunnen. Het bedrijf kampt met personeelstekorten en heeft bovendien een “enorme toename” aan onderhoud weg te werken. De beheerder waarschuwt dat wat volgend jaar in Friesland gebeurt nog veel vaker zal voorkomen in de komende jaren. ProRail noemt 2024 “nog maar een voorproefje”.