Hooguit tientallen Nederlanders in door coup onrustig Gabon

Er zijn hooguit enkele tientallen Nederlanders in Gabon, waar militairen dinsdag de macht hebben gegrepen, denkt demissionair buitenlandminister Wopke Hoekstra. Er zijn vooralsnog geen plannen om EU-burgers uit het West-Afrikaanse land te evacueren.

In Gabon verblijft “een relatief beperkte groep” Nederlanders, zegt Hoekstra bij aankomst in het Spaanse Toledo voor overleg met EU-collega’s over onder meer de regen van staatsgrepen in Afrika. Maar de ervaring leert wel dat het er waarschijnlijk meer zijn dan waar zijn ministerie weet van heeft. Hoekstra doet daarom een oproep: “meld je alsjeblieft”. Dat is een voorwaarde om ze zo nodig te kunnen helpen.

De EU-landen gaan vooralsnog niet over tot het evacueren van burgers uit Gabon, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Soedan en Niger eerder wel.