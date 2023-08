Ministers: bedreiging politici ‘waardeloos’ en ‘angstaanjagend’

Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) vindt het “waardeloos” dat zoveel politici beveiliging nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Dat politici bedreigd worden is “niet normaal en we mogen het ook nooit normaal gaan vinden”.

Enkele tientallen Tweede Kamerleden hebben enige mate van beveiliging nodig omdat zij bedreigd worden, meldt televisieprogramma Zembla na onderzoek. Dat aantal is “angstaanjagend” hoog, vindt ook onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. “Politicus is bijna een gevaarlijk beroep geworden. Dat is iets waar we ons allemaal grote zorgen over moeten maken, dat moet écht anders.”

Minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) is eveneens geschrokken van de cijfers. “Dat zijn mensen die zich inzetten voor ons allemaal, volksvertegenwoordigers. Dan kan je het oneens zijn met elkaar, maar er is een fatsoenlijke manier om dat kenbaar te maken en dreigen hoort daar niet bij.”

Paul denkt dat de anonimiteit van social media ertoe bijdragen dat mensen makkelijker overgaan tot scheldpartijen en dreigementen. “Ik denk dat de drempel hoger wordt als je dat met open vizier zou moeten doen.” Zelf heeft het voormalige VVD-Kamerlid naar eigen eigen geleerd zich “een beetje af te sluiten mentaal” voor online haat. “Anders kan je dit werk niet doen, dan word je gek.”

Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) ziet de toegenomen bedreigingen als een teken dat het land “afgegleden” is de afgelopen jaren. “We gaan er niet op vooruit in de Nederlandse samenleving.” Zijn collega Eric van der Burg (Asiel) vindt het eveneens “schandalig” dat zo veel politici te maken hebben met bedreigingen.