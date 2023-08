Monument voor Staphorsters in concentratiekamp Neuengamme

In concentratiekamp Neuengamme ten zuiden van Hamburg in Duitsland wordt donderdag een monument onthuld voor twintig Staphorsters, die in de Tweede Wereldoorlog in het kamp om het leven zijn gekomen. De Staphorster mannen werden op 31 augustus 1944 als vergeldingsmaatregel opgepakt door de Duitse bezetters. Geen van de mannen keerde terug uit het kamp.

De wens voor een eigen monument in het voormalige concentratiekamp bestond al sinds 2019, aldus de Historische Vereniging Staphorst. In dat jaar was de razzia 75 jaar geleden. Daarom hield Staphorst een herdenking in Neuengamme. In dat kamp staat ook een monument voor de mannen uit Putten, die eveneens door de Duitsers werden opgepakt als vergeldingsmaatregel. Staphorst besloot toen voor hun oorlogsslachtoffers ook een eigen plek in te richten.

Door de coronaperiode liep het monument voor de omgekomen Staphorsters vertraging op, maar kortgeleden hebben vrijwilligers van de vereniging het monument in Noord-Duitsland geplaatst. Ongeveer honderd inwoners van de Overijsselse plaats zijn volgens de vereniging afgereisd naar Duitsland om de onthulling bij te wonen.