Vervoerders NS en Arriva begrijpen de uitdagingen waar ProRail voor staat, maar betreuren wel de gevolgen van de hinder door onderhoud aan het spoor voor de reizigers. “Het is natuurlijk heel vervelend voor onze reizigers, maar we begrijpen de uitdagingen waar ProRail voor staat”, zegt een woordvoerder van de NS op het bericht dat de spoorbeheerder de komende jaren werkzaamheden vaker overdag en doordeweeks moet doen.

“Het druk bereden spoor in Nederland moet goed worden onderhouden”, zegt de woordvoerder. “We horen ook over de onzekerheden bij ProRail zoals een krappe arbeidsmarkt en de beschikbaarheid van materialen, waardoor het werk soms moet worden uitgesteld, vaker overdag moet gebeuren of langer duurt.”

Arriva zegt dat de planning zoals de spoorbeheerder die heeft bekendgemaakt voor onderhoud in Friesland volgend jaar “zeker niet de voorkeur” heeft. “Maar we snappen dat, gezien de uitdagingen waar ProRail mee te maken heeft, er keuzes moeten worden gemaakt en concessies moeten worden gedaan”, laat een woordvoerster weten. “Helaas komt de zure appel te vaak in de gebieden aan de randen van het netwerk, zoals bijvoorbeeld Leeuwarden.”

ProRail maakte bekend dat de hinder op het spoor volgend jaar vooral is te merken in Friesland, waar vijf weken lang groot onderhoud plaatsvindt. Vanaf station Leeuwarden rijdt in de periode van 17 juni tot en met dinsdag 9 juli alleen de trein naar Groningen. Ook het goederenvervoer op de Rotterdamse Havenspoorlijn en de Betuweroute wordt getroffen. PorRail noemt de overlast voor reizigers in 2024 “een voorproefje” en verwacht dat meer plekken in het land de komende jaren hiermee te maken krijgen.