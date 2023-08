Rover: organiseer alternatief vervoer goed bij onderhoud spoor

Als ProRail vaker overdag en doordeweeks onderhoud aan het spoor moet doen, is het belangrijk dat dit op een zo “reizigersvriendelijk” mogelijke manier gebeurt. Dat zegt Freek Bos, directeur van reizigersvereniging Rover. “Als nu al duidelijk is dat er volgend jaar zo veel impact zal zijn, dan kun je alvast oplossingen bedenken om het goed te organiseren. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat er een bus in de file komt. Dan moet je extra busbanen aanleggen.”

Rover is niet per se tegen het uitvoeren van werkzaamheden buiten de vakanties en weekeinden. “Door alles te concentreren in de vakanties zie je soms een lappendeken van werkzaamheden, waardoor er nog veel meer hinder ontstaat.” Volgens Bos is het van belang dat er vervoer mogelijk blijft voor reizigers. “Je zag dat bijvoorbeeld in Leiden, waar in plaats van geen minder treinen reden. Daardoor duurde het werk langer, maar dit was per saldo het beste voor de reiziger.”

De directeur van Rover vermoedt dat kosten ook meespelen bij het plannen van het werk overdag en doordeweeks. “Het is goedkoper om buiten de vakanties te werken, dus het ministerie zou ook geld moeten bijleggen.” Ook ziet hij mogelijkheden in het investeren in machines, waardoor efficiĆ«nter kan worden gewerkt. Verder moet de NS als het aan Bos ligt het vervangend busvervoer op orde hebben en wil hij dat reizigers ruim op tijd via de reisplanner op de hoogte worden gebracht van werkzaamheden.

ProRail maakte bekend dat werkzaamheden vanwege personeelstekorten in combinatie met een “enorme toename” aan werk op het spoor niet meer alleen kunnen plaatsvinden in de weekeinden en vakanties. Volgend jaar merken reizigers in Friesland dit als er vanaf juni vijf weken lang groot onderhoud aan het spoor plaatsvindt.