Schreinemacher tijdelijk ook minister van Buitenlandse Zaken

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking – VVD) wordt tijdelijk ook minister van Buitenlandse Zaken, melden ingewijden. Ze vervangt voorlopig CDA’er Wopke Hoekstra die naar Brussel gaat om Eurocommissaris voor Klimaat te worden.

Het CDA moet een opvolger voor Hoekstra aanwijzen, maar neemt daar even de tijd voor, is te horen in de partij. Hoekstra zal zo goed als zeker donderdag of vrijdag zijn ontslag indienen. Hij was in het Spaanse Toledo voor een Europees overleg van ministers van Buitenlandse Zaken, maar is daar donderdag eerder vertrokken om naar Nederland terug te keren.

Het vertrek van Hoekstra kwam als een verrassing, binnen zijn eigen partij en zijn ministerie. Hij was tot deze zomer nog partijleider. Inmiddels is Henri Bontenbal gekozen als zijn opvolger. Binnen de partij is de overstap van Hoekstra niet bij iedereen in goede aarde gevallen.

Hoekstra werd deze dinsdag na een gesprek met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie voorgedragen als nieuwe Eurocommissaris. Hij volgt in die functie Frans Timmermans op die leider is geworden van de nieuwe combinatie PvdA/GroenLinks.

Het is nog niet bekend wanneer het CDA met een opvolger van Hoekstra komt. Er circuleren wel namen van mogelijke CDA-kandidaten, onder anderen die van Esther de Lange, zij is de delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement.