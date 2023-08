Sociaal wetenschapper Buijs wraakt rechtbank in zaak tegen UvA

Sociaal wetenschapper Laurens Buijs heeft de rechtbank Amsterdam donderdag gewraakt in de zaak tegen de Universiteit van Amsterdam (UvA). De twee staan tegenover elkaar over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden.

Buijs heeft in die procedure het idee dat de rechter vooringenomen is. “Ik word door de rechter op het matje geroepen en kritisch bevraagd, de UvA niet.” Een zogeheten wrakingskamer moet zich nu over de zaak buigen en beoordelen of er inderdaad sprake is van vooringenomenheid. Het is niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren.

Beide partijen beschuldigen elkaar ernstig verwijtbaar te hebben gehandeld. Buijs heeft zich onder meer op sociale media stevig uitgelaten over de UvA en zijn collega’s, dat neemt de instelling hem kwalijk. Buijs vindt op zijn beurt dat de UvA hem niet in bescherming heeft genomen toen hij zich als klokkenluider meldde.

De sociaal wetenschapper mengt zich vaak in discussies over genderdiversiteit. Zo noemde hij het non-binair zijn “een lege hype”. Hij stelde ook dat hij heeft aangekaart dat de academische vrijheid wordt bedreigd door een “woke-cultuur”. Een externe commissie deed onderzoek na meldingen van Buijs, maar constateerde geen “onvrije cultuur of ernstige institutionele misstanden die een bedreiging vormen voor de academische vrijheid en de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek”.

Zijn uitlatingen kwamen Buijs op veel kritiek te staan. Op sociale media noemde hij zijn critici – soms met naam en toenaam – onder meer “monsters”, “extremisten”, “corrupt” en “levensgevaarlijk”.

De advocaat van de instelling spreekt van “ongefundeerde beschuldigingen en beledigingen”. “Ontslag op staande voet was al meerdere keren gerechtvaardigd geweest, maar dat heeft de UvA niet willen doen”, aldus de advocaat.

Voor aanvang van de zitting was al duidelijk dat de arbeidsovereenkomst ontbonden zou worden, alleen de voorwaarden moesten nog besproken. Buijs gaf aan dat hij het “heel jammer” vond dat een gang naar de rechter nodig was. Er is zelfs donderdag nog een poging gedaan tot een schikking te komen, maar binnen een half uur werd duidelijk dat die mislukt was. Kort daarna deed de advocaat van de wetenschapper het wrakingsverzoek.

Eerder dit jaar stelde de UvA Buijs op non-actief. Hij spande daartegen een kort geding aan, wat hij verloor. Hij ging in hoger beroep, een datum is nog niet bekend.