Súdwest-Fryslân ziet noodzaak ingrijpende werkzaamheden ProRail

De gemeente Súdwest-Fryslân begrijpt dat het nodig is voor ProRail om volgend jaar in juni en juli vijf weken aan het spoor te werken in Friesland. Een woordvoerder zegt dat de gemeente er niet blij mee is, maar dat het wel nodig is. De woordvoerder sluit zich aan bij de woorden van staatssecretaris Vivianne Heijnen. “Het is een hele zure appel voor de reizigers, waar we helaas doorheen moeten bijten.”

ProRail maakte donderdag bekend in juni en juli, dus buiten de schoolvakanties, groot onderhoud te plegen op het spoor in Friesland. Ook het station van Leeuwarden wordt opgeknapt. Door het onderhoud rijden die weken op grote delen geen treinen.

“We zijn uiteraard niet blij met dit vooruitzicht. Wekenlang geen treinverkeer tussen Sneek en Leeuwarden heeft natuurlijk vervelende gevolgen voor een aanzienlijk deel van onze inwoners, denk aan woon-werkreizigers, maar zeker ook aan studenten”, aldus de woordvoerder. “Tegelijkertijd is het van essentieel belang dat de spoorwegen goed onderhouden blijven.”

De woordvoerder verwijst ook naar de Prinses Margriettunnel, waar delen van de snelweg A7 omhoog kwamen door druk van het grondwater. Dat kwam ook deels door achterstallig onderhoud. “Daarbij hebben we begrip voor de capaciteitskrapte van ProRail.”