Weer landelijke storing in communicatienetwerk hulpdiensten

Er is donderdagmiddag opnieuw een landelijke storing ontstaan in het C2000-systeem van de hulpdiensten. De meldkamers kunnen daardoor niet op de gewone manier communiceren met politie, brandweer en ambulancepersoneel op straat. Het is nog niet duidelijk hoe de storing is ontstaan. Ook is nog niet bekend wanneer de problemen zijn opgelost, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat gaat over het interne communicatiesysteem.

De meldkamers zijn overgeschakeld op een noodprocedure, aldus de woordvoerder. Ze communiceren nu onder meer via portofoons met hulpverleners op straat. Burgers kunnen de meldkamers wel gewoon bereiken.

Er zijn regelmatig problemen met het C2000-systeem. De politiebonden hebben al vaker hun zorgen geuit over de haperingen. Politiebond ACP noemde het systeem onbetrouwbaar en levensgevaarlijk voor agenten op straat. In juli uitte de Arbeidsinspectie ook kritiek op het systeem.