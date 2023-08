Wisseling Kamerleden geen probleem, bezweert enquêtecommissie

Dat een deel van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar het fraudebeleid van de overheid straks uit de Tweede Kamer vertrekt, mogelijk nog voordat zij haar rapport heeft gepubliceerd, vormt volgens voorzitter Salima Belhaj geen groot probleem. “Kwaliteit is geen discussie”, aldus Belhaj, die overigens ook zelf mogelijk de Tweede Kamer verlaat. Er komt hoe dan ook een rapport.

BIJ1-politica Sylvana Simons en DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan zijn lid van de enquêtecommissie, en hebben allebei aangegeven na de verkiezingen niet meer terug te keren. Of andere Kamerleden straks weer op de lijst staan én daarmee een zetel bemachtigen, hangt van de verkiezingen op 22 november af. Salima Belhaj vertrekt in het voorjaar als zij Europees lijsttrekker van haar partij D66 wordt, en mogelijk eerder als zij niet opnieuw op de lijst D66 staat voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Het is een moeilijke situatie, erkende Belhaj, maar de commissie kent leden van veel partijen (VVD, CDA, D66, SP, GroenLinks, PvdD, DENK en BIJ1) en is “zeer gemotiveerd”. De voorzitter hintte er dan ook op dat niet in het voorjaar, maar misschien al later dit jaar de publicatie van het rapport kan worden verwacht. Mogelijk is dat wel na de verkiezingen, maar voordat de nieuwe Tweede Kamer wordt beëdigd (begin november). Maar met zekerheid kan ze dat nog niet zeggen.

Volgens Belhaj zal het gros van het werk sowieso al zijn verzet tegen die tijd. Ook al voor de aanvang van de openbare verhoren volgende week, heeft de commissie veel onderzoek gedaan. In februari 2022 begon de enquêtecommissie al met het vorderen van documenten. Ze vroeg al 700.000 stukken op van verschillende organisaties. Daarnaast zijn al 117 besloten voorgesprekken gevoerd.