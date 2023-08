Wolf doodgereden op A12 bij Arnhem

Op de A12 bij Arnhem is deze week een wolf doodgereden. Dat meldt BIJ12, de organisatie die voor de provincies wolvenzaken afhandelt. Het is de achttiende wolf die in Nederland is doodgereden sinds het eerste verkeersslachtoffer in 2017 viel bij Kloosterhaar in Overijssel. Daarnaast is in juli een wolf doodgeschoten in Wapse in Drenthe. Op de Veluwe is een wolf slachtoffer geworden van stroperij en er is ook op de Veluwe een karkas gevonden van een wolf die onder verdachte omstandigheden om het leven was gekomen.

Het is nog niet duidelijk welke wolf bij Arnhem is doodgereden. Dat moet blijken uit DNA-onderzoek van de Wageningen Universiteit. Het kan gaan om een wolf van het paar dat in de buurt van Schaarsbergen zit, vlak bij Arnhem. Het kan ook een jonge wolf zijn uit een van de roedels op de Veluwe. In deze tijd van het jaar gaan jonge wolven op zoek naar een eigen territorium. Om die reden is het volgens wolvenkenners ook goed mogelijk dat de doodgereden wolf uit Duitsland kwam. Een instituut van de Universiteit Utrecht doet lichamelijk onderzoek op het stoffelijk overschot van het dier.

Er leven rond de dertig wolven in Nederland. Maar sinds de laatste voortgangsrapportage van BIJ12 in juni zijn er in elk geval tien wolvenwelpen gezien in Drenthe en zes jonge dieren op de Zuid-Veluwe. Elders op de Veluwe zijn naar alle waarschijnlijkheid ook jonge wolven geboren, maar daarvan is nog geen melding gedaan. BIJ12 komt volgens een woordvoerder eind september met nieuwe cijfers.