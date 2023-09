Adema wil gesprek met plastisch chirurgen over hondenbeten

Demissionair minister Piet Adema (Landbouw) wil in gesprek met plastisch chirurgen over wat er moet gebeuren om het aantal hondenbeten te verminderen. Vorige week werd een baby doodgebeten door een hond in Emmeloord. “Dat is ongelooflijk erg, ook voor de familie, het is verschrikkelijk als je dat overkomt.”

Adema hoopt van plastisch chirurgen te horen hoe vaak dit soort incidenten voorkomen: landelijk worden incidenten niet geregistreerd, maar de chirurgen hebben volgens hem vaak wel een beeld. Jaarlijks zijn er ongeveer 150 slachtoffers die zodanig zijn toegetakeld dat ze naar een plastisch chirurg moeten, aldus Adema. Het daadwerkelijke aantal hondenbeten zal hoger liggen: sommigen hoeven alleen naar de huisarts voor hechtingen.

De minister benadrukt wel dat zijn ruimte tot handelen beperkt is. Het is bijvoorbeeld moeilijk om een bepaald hondenras volledig te verbieden, zegt hij. “Het heeft vooral te maken met de individuele opvoeding waardoor ze agressief kunnen worden.” Wel wil hij nog eens “erg goed” gaan kijken naar een voorstel van de Partij voor de Dieren en de BoerBurgerBeweging om toekomstige hondeneigenaren verplicht een cursus te laten volgen.