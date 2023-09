Blokkade Erasmusbrug beëindigd, brug open voor verkeer

Enkele tientallen activisten van Extinction Rebellion hebben vrijdagmiddag de Erasmusbrug in Rotterdam bezet. De brug was daardoor aan beide kanten afgesloten voor autoverkeer. Aan het begin van de avond gaven de demonstranten op eigen initiatief de blokkade op en konden auto’s weer over de brug, meldt de politie.

De activisten stonden op de rijbaan en hingen een spandoek aan de brug met de tekst “herover de haven!” Bij de Erasmusbrug vinden momenteel de Wereldhavendagen plaats. Met de blokkade wilden de actievoerders de aandacht vestigen op de rol van de haven in de klimaatcrisis. Volgens Extinction Rebellion is de Rotterdamse haven verantwoordelijk voor 20 procent van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland.

Fietsers en voetgangers konden de brug gewoon gebruiken. De politie was bij de demonstratie aanwezig, maar greep niet in. Eerder op de dag meldde de politie al dat demonstreren een grondrecht is. “We zijn aanwezig voor een goed en veilig verloop van de Wereldhavendagen én de demonstratie”, zei een politiewoordvoerder.

De Wereldhavendagen ondervonden volgens de politie geen hinder van de blokkade.