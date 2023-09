Brabant presenteert als laatste provincie coalitieakkoord

De nieuwe coalitiepartners in de provincie Noord-Brabant presenteren vrijdagochtend hun bestuursakkoord. Brabant is de laatste provincie die weer een dagelijks bestuur krijgt.

VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant kwamen vorige week tot overeenstemming, maar wilden het akkoord eerst voorleggen aan hun achterban voordat de buitenwereld er ook kennis van kon nemen. Nu de achterban ook akkoord is, presenteren ze vanaf 09.30 uur hun plannen op het provinciehuis in Den Bosch.

Het nieuwe college gaat bestaan uit zeven gedeputeerden. Als grootste van de zes coalitiepartijen levert de VVD er twee, de andere vijf partijen elk één. Martijn van Gruijthuijsen (VVD), Hagar Roijackers (GroenLinks) en Stijn Smeulders (PvdA) beginnen aan hun tweede periode in het dagelijks bestuur.

De BBB zit niet in de coalitie. De partij stelde na het bereiken van een eerste akkoord in juni alsnog zoveel eisen, dat de andere onderhandelende partijen het vertrouwen in samenwerking met de BBB opzegden. De BBB, met elf van de 55 zetels de grootste fractie in de Provinciale Staten van Brabant, komt daarom in de oppositie.