Honderdduizenden bezoekers verwacht op Wereldhavendagen

Langs de kades van de Maas in Rotterdam vindt dit weekeinde de 46e editie van de Wereldhavendagen plaats. Het jaarlijkse maritieme evenement trekt doorgaans honderdduizenden bezoekers naar de havenstad. Vorig jaar waren het er naar schatting 350.000. Van vrijdag tot en met zondag zijn er shows, demonstraties en activiteiten over alles wat met de Rotterdamse haven en werken in de haven te maken heeft.

Vrijdag, de eerste dag van de Wereldhavendagen, staat sinds enkele jaren in het teken van jongeren en de carrièremogelijkheden die de Rotterdamse haven biedt. Zo kunnen scholen kennismaken met de haven tijdens het educatieprogramma en kunnen ze informatie krijgen over wat werken in de haven inhoudt.

Zaterdagavond is er een licht- en muziekshow onder de naam Lichtjes voor Sophia. Schepen varen in parade en zijn verlicht ter ere van het Sophia Kinderziekenhuis. Zieke kinderen uit dit ziekenhuis varen mee in de show. Zangeres Emma Heesters treedt op tijdens de parade.

Er is dit jaar ook Amsterdamse inbreng. Het wetenschapsmuseum NEMO, dat dit jaar honderd jaar bestaat, start in Rotterdam een tournee met experimenten die wetenschap interessanter moet maken voor kinderen en volwassenen.