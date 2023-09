Hoorzitting over Chemours-fabriek van start in Dordrecht

De provincie Zuid-Holland houdt een hoorzitting over de chemische fabriek Chemours in Dordrecht. De leiding van het bedrijf, dat voorheen DuPont heette, zou jarenlang hebben verzwegen dat het stoffen in het water, de bodem en de lucht loosde die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Het tv-programma Zembla besteedde hier enkele maanden geleden aandacht aan in de uitzending ‘de PFAS-doofpot’.

Een grote meerderheid van de partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloot daarop een hoorzitting te organiseren. Die vindt niet plaats in het provinciehuis in Den Haag, maar in het stadhuis in Dordrecht. Omwonenden van de fabriek kunnen daar tussen 09.00 en 12.00 uur hun verhaal doen. Ook wethouders van vier omliggende gemeenten komen aan het woord, net als vertegenwoordigers van de milieudienst DCMR en van Chemours zelf.

Vanwege het grote aantal aanmeldingen om in te spreken, is de hoorzitting verspreid over twee dagen. Volgende week woensdag, voorafgaand aan een debat in de Staten over Chemours, worden nog meer omwonenden gehoord door de Zuid-Hollandse politici. Als vergunningverlener staat ook de rol van de provincie Zuid-Holland ter discussie in deze zaak.