Mona Keijzer komt met aanbevelingen rond ‘kanaaldrama’ Overijssel

Mona Keijzer presenteert de resultaten van haar onderzoek naar het zogeheten kanaaldrama. De voormalige CDA-coryfee sprak de afgelopen maanden als bemiddelaar met alle betrokken partijen in de zaak rond het kanaal Almelo-De Haandrik in Overijssel. Keijzer publiceert om 09.00 uur het rapport met daarin haar bevindingen, aanbevelingen en oplossingen. Een uur later geeft ze daarop een toelichting in het dorp Beerzerveld.

Tussen 2011 en 2016 werden delen van het ruim 30 kilometer lange kanaal Almelo-De Haandrik uitgediept en verbreed en zo toegankelijk gemaakt voor grotere schepen. In de jaren daarna kreeg de provincie Overijssel ruim vierhonderd schademeldingen van omwonenden. Zij hadden te maken met verzakkingen en andere schades aan hun huis. De provincie stelde een schaderegeling op, maar die was voor veel gedupeerden niet toereikend. Zowel over de hoogte van de schadevergoeding als over de voorwaarden daarvoor ontstond een slepend conflict. Omwonenden voelden zich in de steek gelaten door de provincie.

Keijzer, die dit voorjaar werd aangesteld om te bemiddelen, overhandigt nu haar eindrapport aan Andries Heidema, de commissaris van de Koning in Overijssel. Gedeputeerde Martijn Dadema, die het kanaaldossier in zijn portefeuille heeft, is daarbij ook aanwezig.